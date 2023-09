V 80. a 90. rokoch po ňom ženy šaleli. Na hudobnej scéne totiž v tých časoch nebol väčší fešák ako Penk. S dlhými blond vlasmi vyzeral božsky, a keď sa so svojimi hitmi postavil na pódium, dievčatá padali do mdlôb. Zrazu však zmizol zo scény. V hre boli drogy a spevák si prešiel doslova peklom. Nedávno sa po rokoch vrátil na pódiá. Seniori, fanúšikovia stredného veku, tínedžeri aj deti na konci koncertu netrpezlivo čakali, kedy sa Penk vráti so svojou kapelou Reborn 23 zo zákulisia, aby po prvom prídavku O bláznech upokojil rozvášnený dav ďalšou pesničkou.

Michal Penk na fotke z roku 2002. Zdroj: Profimedia

Po piatich minútach skandovania spevák vyhlásil: „Ďakujeme, ale my už žiadnu pesničku nemáme.“ Pre mnohých bola emotívna pesnička Tichá píseň, ktorú pôvodne spievala Iveta Bartošová († 48). „Túto skladbu som sa rozhodol zaradiť, lebo som k nej zložil hudbu,“ vysvetlil Michal Penk a po koncerte dodal: „Ivetu som mal nesmierne rád, a keď som to spieval a videl, ako niektorí ľudia plačú od dojatia, opakoval som si: Ty neplač, neplač!“ Penka podľa blesk.cz naozaj mrzelo, že v závere už nemal nič ďalšie nachystané. „Ale do budúcna určite plánujem niečo nové,“ dodal.