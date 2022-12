Jeho hlášky ako „sesky", „ovse“, „mangalise“ či „selé zle“ zľudoveli. Popularitu si získal aj ako nepolepšiteľný zvodca a jeho exotickému čaru podľahli nielen farmárky. Ženatý Givili sa na Farme dal dokopy so súťažiacou Boženou Candrákovou, no už štyri roky tvorí pár s partnerkou Dagmar. Tvrdí, že povesť donchuana je už minulosťou. „Na ulici ma spoznávajú osemdesiatročné babky aj malé deti. Každý na mňa reaguje pozitívne, čo je pekné. Je to veľmi príjemný pocit, nečakal som, že budem až taký viditeľný,“ vyhlasoval Givili po skončení vo Farme v roku 2014.

Na staršej snimke raper Kali a Reza Givili. Zdroj: MATEJ KALINA

Rezu sme nedávno stretli na krste rómskej kuchárskej knihy. Zaujímalo nás, čo má nové. „Od Farmy už prešiel dlhý čas. Občas si to pozriem, no už tam ani veľa nepracujú, už to nie je Farma, ale Matrix (smiech). Nechápem tomu. A odkedy tam nie je Kvetka, nie je to ono,” prezradil nám Reza. Ten kedysi randil s farmárkou Boženou. „S Božkou nie sme v kontakte, dlho sme sa nevideli, dúfam, že sa má dobre,” odpovedal nám.

„Som šťastný, už pár rokov mám priateľku – Rómku. V tej komunite som teraz viac ako kedysi. Preto som aj na tomto krste. Pracujem v salóne v centre Bratislavy, chodí ku mne veľa známych ľudí, hudobníci, športovci, hocikto. Teším sa tejto profesii. Okrem toho robím hudbu, rómsku. Páči sa mi to, lebo je to chytľavé a temperamentné,” prezradil nám Reza. Keby ho Markíza oslovila, išiel by aj do tretice do šou? „Áno, išiel by som znova na Farmu, len by mi musela Markíza veľmi dobre zaplatiť,” dodal s úsmevom.



