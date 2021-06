Prednedávnom ukázala novú postavu a priznala plastickú operáciu. „Cítim sa úžasne. Mám pocit, že tie prsia sú moje a necítim, že by som tam mala niečo navyše. Všetko sa mi pekne zahojilo a sadlo k môjmu telu a ani to naživo nevyzerá, že mám 420 ml,“ priznala. Natália sa okrem toho pochválila, že ju pozvali do jedného videoklipu, aby v ňom účinkovala. Išlo o natáčanie žúru, kde boli ženy v prevahe. V klipe sa odviazala a vymieňala si horúce bozky s inou ženou – podobne ako škandalózna Lucia zo slovenskej Svadby, ktorá tiež natočila horúci klip so ženou. No a neskôr „prasklo“, že točila aj porno.

Manželia z českej svadobnej šou Natália a František. Zdroj: tv markíza