Palimu bolo už zo začiatku sympatické jej mäkké priezvisko Bobuľová. A keď neskôr zaspievala pieseň Čerešne a sprevádzala sa pri tom na ukulelu, Habera žiaril na všetky strany. „Čeky, ako vyzerá zozadu?” opýtal sa Paľo Mariána, ktorý ju počas spievania sprevádzal aj na klavíri. „Sranda, že Češky takéto pekné nie sú,” podotkol ešte po jej odchode. „Môžeme túto vetu zaznamenať a dať ju do zostrihu?” okamžite sa ozval Leoš Mareš. „Choď do prdele!” smial sa Habera. „To je zaujímavé, že Češky také pekné nie sú. Keď budeš takýto drzý, pôjdeš naspäť na Slovensko a budeš tam žiť. Hlavne si si vzal Češku,” rýpal do neho Mareš. Novú SuperStar si môžete pozrieť už dnes večer na Markíze.

Paľo Habera Zdroj: instagram.com/@pavolhabera