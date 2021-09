Šťastie v SuperStar chcela vyskúšať aj Tereza. Vybrala si svetový hit Feeling Good. S tým, čo nasledovalo, však rozhodne nerátala. „To bolo ako žaba pred odrazom,” zhodnotil Habera hneď po jej speváckom výkone. Ostatní porotcovia v tom okamihu spustili hurónsky smiech. „To je všetko,” zmohol sa Habera na posledné slová, pretože cez rehot a slzy už nevedel ani hovoriť. Mladé dievča na nich iba mlčky pozeralo a nevedelo, ako reagovať.

Paľo Habera nazval súťažiacu Terezu žabou pred odrazom.

„No nepodarilo sa to,” vysúkala zo seba Patricie Pagáčová. Tereza iba mykla plecom, otočila sa a odišla. „Žaba pred odrazom, to ma úplne zabilo,” smiala sa Pagáčová aj po jej odchode. „Čo ti povedali? Že som žaba pred odrazom,” nevedel sa prestať smiať ani Habera. „Čakal som, že pokiaľ by mala byť nejaká spätná väzba, tak by mala byť nejako odôvodnená. Toto mi prišlo ako výrok, ktorý nebol odôvodnený,” reagoval jej partner v zákulisí.

