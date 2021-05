Marcel Forgáč patrí medzi našich najlepších moderátorov a už roky je spätý s reláciou Inkognito či s komerčným rádiom. Aj keď na sebe nedal nič znať, posledné mesiace prechádza náročným obdobím. Ako sa nám podarilo zistiť, v jeho manželstve to už dlhšie poriadne škrípe a dvojica je pred rozvodom.

„Už 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa. Rozhodla sa tak manželka. Žiadne veci sa nedejú zo dňa na deň. Skrátka uzavrel sa nejaký životný príbeh a myslím si, že sme vzájomne naplnili svoje príbehy. Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to aj tak ostane,” priznal nám moderátor, ktorý napriek náročnej situácii všetko zvláda. „Viete, my si nehádžeme smradľavé bomby cez plot a ani mŕtve mačky. Čas je mocný čarodej. Obaja sa snažíme čo najkorektnejšie pracovať na výchove synov. Manželka je vlastne cez ulicu, tak kedykoľvek môžu byť spolu. Podľa mňa treba počkať, ako to bude. Aj manželka je nejakým spôsobom zranená. Chce to čas. Verím, že to celé bude časom lepšie,” pokračoval.

Marce Forgáč sa po 30 rokoch s manželkou Adrianou rozvádza. Zdroj: facebook A.F.

Aj keď nechcel zachádzať do úplných detailov, zaujímalo nás, či v tom nebol náhodou aj niekto tretí. „Nebol. Vlastne teraz ani neviem, či moja manželka niekoho má. Samozrejme, som sám, nikoho nemám,” dodal.

