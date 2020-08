Andrea Fischer (+ 47) v polovici júla náhle zomrela v spánku a hoci sa ju záchranári snažili oživiť, nepodarilo sa. Vo veľkom dome v Zálesí tak Otto ostal sám.

„Chodí za ním Andrejkina kamarátka. Navarí mu a stará sa o neho. Takže o Otta je v týchto dňoch dobre postarané,“ prezradil nám pred týždňom Noro Mészároš. Tou ženou bola bývalá misska a módna návrhárka Daniela Kralevich, ktorá chodila s Ottom aj na cintorín.

Zdrvený Otto Weiter sa nad rakvou svojej lásky psychicky zložil. Z pohľadu na neho pukalo srdce. Zdroj: Emil Vaško

Teraz ju však nahradila spevákova dcéra z prvého manželstva Andrea, ktorá bola otcovi oporou aj na pohrebe. „Otto sa v týchto dňoch s nikým nestretáva a keď už, tak len s najbližšími priateľmi. Doma teraz nie je sám. Je pri ňom dcéra Andrejka. Tuším od štvrtka. Či však príde aj jeho staršia dcéra Nikola, vôbec neviem. Viackrát spolu hovorili, ale neviem o tom, že by mala prísť. Andrejka to má k otcovi predsa len bližšie,“ prezradil nám Weiterov dobrý kamarát Noro Mészároš, ktorý nám povedal aj to, ako sa Otto má.

„Je to trochu lepšie, ako to bolo predtým. No ideálny stav to nie je. Stále ho to veľmi trápi. Zatiaľ nechce vôbec s nikým komunikovať, ale čo sme sa naposledy rozprávali, je to o niečo lepšie,“ pokračoval s tým, že ešte dosť dlho potrvá, kým sa opäť vráti do starých koľají a k pracovným povinnostiam.

