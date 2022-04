Zostavu obľúbeného markizáckeho seriálu Oteckovia rozšíri ďalšia nová posila. A to herečka Barbora Švidraňová (33). Akú postavu získala?

Herečka si zahrá postavu Miši, ktorá je speváčka v kapele Burizóny a dlhoročná Davidova kamoška, ktorého hrá Daniel Žulčák. A je jasné, že poriadne zamieša karty.

Herečka Barbora Švidraňová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CR3omOEF9Hn/

A čo hovorí Barbora na túto príležitosť? „Samozrejme, že ma to potešilo. Bola som ešte skôr na kastingu aj na Dávidovu (Daniel Žulčák) manželku Riu, ktorú hrá aktuálne Andrea Bučko. V tom čase som sa tešila, že robia muzikantský pár, hudobníkov. Rolu manželky som však nedostala, no ponechali si ma ako frajerku. Pre mňa je to v podstate lepšie, pretože charakter postavy mi sedí viac,” prezradila herečka.

Prečítajte si tiež:

TOTO ste o nich netušili! Táňa Pauhofová bola karatistka a čo MAŠTALÍR?



Vášeň Heleny VONDRÁČKOVEJ, o ktorej ste asi netušili: Vrazila do nej NEMALÉ peniaze



SMUTNÁ SPRÁVA: Gombitová oznámila niečo, čo nik NEČAKAL! Čo sa to s ňou deje?



NAHNEVANÁ kráľovská rodina: Meghan a Harry ignorovali nielen Oscary, ale aj...