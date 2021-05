Herečka Zuzana Porubjaková, ktorá už má aj 5-ročnú dcérku Emku, sa po materskej dovolenke so synčekom Oskarkom vracia do seriálu. Bude tak opäť pravidelnou jeho súčasťou. Scenáristi ju nechali odísť do Jelšavy k rodičom s dcérou Roxy, ktorej seriálovým otcom je Alex Becker (Braňo Deák) a teraz jej postavu bláznivej čašníčky Simči vracajú do deja. Simča má materskej dovolenky v Jelšave dosť a chce konečne začať rušnejší život, a tak už dnes zaklope Alexovi na dvere aj s dcérou Roxy a naruší tak jeho pokojný život sukničkára. Navyše Simča očakáva, že sa o ňu a ich spoločnú dcéru postará. Či sa vráti k práci čašníčky v pizzerii, sa dozvedia diváci čoskoro.

Zuzana Porubjaková Zdroj: archív NMH

