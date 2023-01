Návrat Cifrovej Ostrihoňovej na obrazovky sa odložil na február. Moderátorka sa totiž trápi s chorým synčekom, ktorý musel byť hospitalizovaný. „Avizovaný štart novej sezóny relácie Silná zostava, už tento piatok 20. januára, sme nútení posunúť s ohľadom na zdravotné problémy v rodine kľúčového člena výrobného tímu. Nová sezóna obľúbenej diskusnej relácie odštartuje 3. februára o 22.05 h na Dvojke,” informoval ešte vo štvrtok PR manažér Sekcie komunikácie RTVS Filip Púchovský. No a tým kľúčovým členom je moderátorka spomínanej relácie Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Veronika Cifrová Ostrihoňová. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cls43-2tVwN/

Tá sa s rodinkou nedávno vrátila z dovolenky v exotickom Thajsku. A práve tam pravdepodobne mohol ich malý synček ochorieť. Moderátorka sa v sobotu napoludnie ozvala fanúšikom na sociálnej sieti, kde zverejnila zábery jej milovaného syna a vysvetlila, prečo sú v nemocnici.

„Už pár dní sme v nemocnici. Šimi mal nejaký zápal a potreboval lieky do žily. Preto sme museli zrušiť aj prvé nakrúcanie Silnej zostavy v tejto sezóne aj Sit down s Veronikou, je to však ‚kabrňák‘ a v dobrých rukách. Matka je na tom horšie, ale inšpiruje sa mladým," zverila sa Cifrová Ostrihoňová. O náhlej hospitalizácii syna sa rozpísal na Instagrame aj manžel Matej Sajfa Cifra. „Priznávam. Posledných pár dní bolo pre nás celkom náročných. Teplota, baktéria, kanyla, antibiotiká... Malé deti sú také krehké a silné zároveň. Úžasní malí bojovníci... A úžasné bojovníčky po ich boku. Vy ženy, ste bohyne," napísal k fotke Veroniky, ako sedí na nemocničnom lôžku pri ich 5-mesačnom synčekovi.

Veronika Cifrová Ostrihoňová Zdroj: Instagram Nosene

Vo chvíli, keď sa Veronika zverila o dôvode hospitalizácie ich synčeka, sa ozvalo veľké množstvo mamičiek, ktoré komentovali, prečo s takým malým dieťatkom leteli na dovolenku do exotického Thajska. Návštevy takýchto destinácií totiž podľa nich nie sú pre ani nie polročné bábätko tým najlepším rozhodnutím. Okrem toho Veronike ľudia vyčítali aj to, prečo vôbec o problémoch jej syna písala verejne na sociálnej sieti a ešte ho aj fotila a zverejňovala.

„Podľa mňa trošku nezodpovedná dovolenka do takej krajiny s malými deťmi, chcelo by to trošku rozmýšľať, ale čo už, želám, aby sa rýchlo zotavili a nabudúce niečo iné," odkázala im istá Janka. „Myslím si, že pre také malé bábätká je celkom náročný let do Thajska. Zmena klímy atď... Potom zase asi 11-hodinový let domov. Veď dospelí ľudia majú čo robiť, aby to dali," reagovala fanúšička Adriana. „Do Thajska treba ísť s polročným dieťaťom?!! Prajem skoré uzdravenie," pokračovala ďalšia fanúšička. Snažili sme sa kontaktovať aj so samotnou Veronikou, tá nám, žiaľ, do uzávierky novín na naše otázky nereagovala.



Infektológ Peter Sabaka

„Čo sa týka rizika importovaných nákaz, keď sa cestuje do Thajska, je to veľmi nízke riziko. Šesťmesačné dieťa je len mlieko a príkrmy, ktoré sa pripravujú z vody, ktorá je buď balená, alebo prevarená a podobne. V týchto krajinách je najväčším rizikom, že človek môže dostať hnačku a tú dostane väčšinou z vody alebo nejakých potravín. Ale keď sa na toto dá pozor, veľké riziko nákazy nehrozí. Ono to vôbec nie je také riziko a už vôbec to nie dôvod na pranierovanie, že niekto ide s takým malým dieťaťom do Thajska. Respiračnou infekciou alebo zápalom obličiek sa človek môže nakaziť aj doma, je to pravdepodobne asi len zhoda náhod. Aj u nás je riziko kadejakých infekcií, rôzne respiračné infekcie, ktoré sú momentálne veľmi časté, keďže už neexistujú žiadne protipandemické opatrenia. Nemali by sme dávať niekomu za vinu, že ohrozil svoje dieťa. Je to hlúposť a nemali by sme sa takto na to pozerať,“ vysvetlil infektológ Peter Sabaka.