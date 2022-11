Spoločnosť Oriflame sa totiž dlhodobo venuje projektu Dobrý štart v spolupráci s Nadáciou detí Slovenska. Organizovalo sa už niekoľko workshopov, kde sa deti učili finančnej gramotnosti, prednášali im zaujímaví ľudia s príbehmi a zúčastnili sa ich aj ambasádori a predstavitelia Oriflam-u. Až 22% mladých na Slovensku „vyletí z hniezda“ vo veku 20 rokov. Bez pomoci rodičov sa obíde len polovica detí. Deti z detských domovov sú však na všetko sami. Projekt Dobrý štart pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska a s podporou spoločnosti Oriflame metodicky aj interaktívne edukuje mladých ľudí v detských domoch, dnes nazývaných Centrá pre deti a rodiny, ako správne vstúpiť do dospelého života najmä s dôrazom na finančnú gramotnosť.

Na Slovensku je v Centrách pre deti a rodiny takmer 5 000 detí, dieťa dostávajú až do dovŕšenia 18 rokov vreckové maximálne vo výške 29,40 eur mesačne (od 15 rokov). Keď opustia tieto zariadenia dostanú od štátu jednorazový príspevok na štart do života vo výške 900 eur. Častokrát to však rýchlo minú, pretože majú pocit, že majú zrazu veľa peňazí. „Štart do samostatného života nie je pre mladých ľudí jednoduchý. Ale pre mladých z centier pre deti a rodiny je oveľa ťažší. Chýbajú im reálne skúsenosti s nakladaním s financiami – či už hotovosťou, šetrením alebo fungovaním rodinného rozpočtu. Práve táto neskúsenosť s „hodnotou“ peňazí a chýbajúca sociálno-finančná gramotnosť im komplikuje začiatok ich osamostatnenia,“ uviedol Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

Ambasádorkou projektu je moderátorka Vera Wisterová: „Hovorí sa, keď spadneš, tak vstaň a choď ďalej. Pre deti z detských domov je však to vykročenie oveľa ťažšie. Niekedy stratia rovnováhu, spadnú na začiatku cesty a už zostávajú na zemi. Pomôžme im postaviť sa na vlastné nohy a urobiť prvý, najväčší krok do dospelého života,“ hovorí. ,,Projekt Dobrý štart je o tom, aby sme tie deti pripravili na vstup do dospelosti. Možno tak, ako by ich pripravili rodičia počas dospievania. Tak my sa snažíme v tých krátkych workshopoch naučiť ich aspoň to základné fungovanie, keď nebudú mať nikoho, na koho by sa mohli obrátiť, keď budú mať 18 a odídu z detského domova," povedala Eva Staníková, marketingová riaditeľka Oriflame ČR a SR.

Odchádzajú za slobodou alebo bývať s partnerom, samostatného života sa napriek tomu boja. Do 20 rokov odíde z domova 22 % mladých. S rodičmi žije skoro 23% vo veku 28 – 34 rokov. Dievčatá opúšťajú domáce istoty rýchlejšie – do dvadsiatky je to skoro polovica.

Ako vyplýva z instantného prieskumu agentúry IPSOS pre spoločnosť Oriflame, ktorá sa v priebehu apríla 2021 pýtala 500 mladých ľudí medzi 18 a 34 rokov, do veľkého sveta sa pritom viac ako polovici detí moc nechcelo. „Tretinu znervózňovalo, či na samostatný život budú mať peniaze, každý šiesty sa bál, že príde o blízky vzťah s rodinou. Na život na vlastnú päsť sa vlastne tešilo len 44 percent detí,“ zhrnul Ivo Kalík, generálny riaditeľ Oriflame ČR a SR.

Spoločnosť Oriflame v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustili projekt s názvom Dobrý štart, ktorý mladým ľudom z Centier pre deti a rodiny prinesú zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre život. Zdroj: Oriflame

Mladí často potrebujú pomôcť s peniazmi. Bez finančnej výpomoci sa zaobíde len necelá polovica mladých. "Čo je alarmujúce, je potom množstvo mladých, ktorí žijú sami, ale napriek tomu s peniazmi nevyjdú," dopĺňa generálny riaditeľ Oriflame Ivo Kalík a pokračuje."Každý šiesty si od rodičov vypýta peniaze týždenne. A majú veľké šťastie, že majú za kým ísť. Sám budem musieť doma zistiť, ako by moje deti riešili nedostatok peňazí, keby nemohli prísť za nami."

„Mladí ľudia z centier pre deti a rodiny potrebujú okrem finančnej gramotnosti získať aj sociálne zručnosti. Samostatný život to je aj komunikácia na pracovnom trhu, s úradmi, s poskytovateľmi služieb a podobne. Toto sú oblasti, na ktoré sa v rámci nášho programu zameriavame, pretože ich považujeme za mimoriadne dôležité pre ich úspech v dospelosti,“ upresnil Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

Začiatkom roku 2022 spoločnosť Oriflame venovala 18 000 € na projekt Dobrý štart. V priebehu roku budeme pokračovať aj s ďalšími aktivitami na podporu projektu.

História spoločnosti Oriflame

Všetko to začalo v roku 1967 v malej dvojizbovej kancelárii v centre Štokholmu. Dvaja bratia, Jonas a Robert af Jochnickovci, a ich priateľ, Bengt Hellsten, sa posadili a rozprávali sa o svojich snoch. Chceli vytvoriť iný druh spoločnosti, ktorá ponúka rozdielne druhy výrobkov. Prišli s myšlienkou dať ľuďom možnosť využívať kvalitné kozmetické výrobky inšpirované našou švédskou povahou. V tom čase to nebola zrejmá cesta k úspechu - najmä nie vo Švédsku. Ale tento rozhovor znamenal začiatok neuveriteľnej cesty, ktorá je inšpiráciou už viac ako 50 rokov. Dnes je Oriflame prítomný na viac ako 60 trhoch s viac ako 3 miliónmi nezávislých kozmetických poradcov, ktorí zdieľajú, propagujú a predávajú naše kozmetické a wellness produkty.