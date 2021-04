Napriek tomu, že obaja vedeli, že to nemá význam, Mišo sa chcel pokúsiť o nemožné. Preto Viere navrhol, aby aspoň skúsili spoločné bývanie v Ružomberku a zistili o sebe viac. Večne zachmúrená lektorka tanca napokon prikývla. Počas krátkej prechádzky, na ktorú musel Mišo prehovárať Vieru, z nej nakoniec vyšlo, čo jej tak na umelcovi prekáža. „Neviem ti stále veriť, pretože na tej svadbe si mi len tak medzi rečou povedal, že chodíš príležitostne hrávať do Súdnej siene alebo Rodinných prípadov. Potom som mala z teba stále pocit, že si herec,” šplechla mu do tváre Viera. „Aha, akože ma niekto najal a ja som si to tu prišiel zahrať? To je super, lebo týmto ma dosť urážaš! Ja sa ti zdôverím s tým, čo robím popri zamestnaní a ty to celé zneužiješ proti mne!” nahnevane na ňu vybehol Michal. Viac uvidíte v piatok na Markíze.

Michal a Viera spolu skončili. Zdroj: tv markíza