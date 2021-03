Neustále zákazy, prísne nariadenia, nosenie rúšok či lockdown. Svetlom na konci tunela by malo byť práve očkovanie. No nie každý je s tým stotožnený. Čo si o tom myslí Jozef Vajda? „Mám rád pieseň Márie Čírovej Unikát. Je v nej krásna pravda, každý sme unikát, máme nezameniteľnú DNA, máme svojskú energiu, ktorá z nás žiari, lebo naše atómy, z ktorých sa skladáme, sú v pohybe a my vyžarujeme našu jedinečnú životnú energiu do prostredia. Preto si myslím, že aj vplyv očkovania – vplyv okolia na každého z nás má jedinečný účinok. Len od nášho pocitu a postoja závisí, ako naše telo túto skutočnosť prijme,” povedal nám herec.

Jozef Vajda s manželkou July. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ/Emil Vaško

Vajda však zastáva názor, že každý by sa mal zariadiť podľa svojho vnútorného pocitu. „Teda, ak sa dáte zaočkovať, verte tomu, že vám to pomôže a budete zdraví, ale ak máte pocit, že by ste si ublížili, nedajte sa zaočkovať, lebo si uškodíte. Naše presvedčenie je mnohokrát silnejšie ako chémia. Vidíme to na chodení po žeravých uhlíkoch, ktoré sa nedá fyzikálne vysvetliť, a predsa to funguje. Aj moja manželka chodila po žeravom uhlí a nemala žiadne popáleniny, ako to vysvetliť – no nedá sa to! Preto robte len to, čomu veríte, lebo to je ‚TO’ správne. Skúste rešpektovať, čo vám povie vaše telo, vaša duša a buďte s ňou v súlade, to je správna cesta. Tak urobím aj ja, keď sa budem rozhodovať, či sa dám zaočkovať alebo nie,” dodal.