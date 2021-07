Koncom apríla sa na sociálnej sieti kapely objavil nečakaný oznam. „Predstavy o budúcnosti kapely sa medzi nami začali rozchádzať, a tak sa niektorí členovia (Synči, Duško, Martin) rozhodli kráčať svetom hudby inou cestou. Bolí to, ale rešpektujeme ich rozhodnutie.” Po odchode trojice hudobníkov tak v kapele ostal iba Kuly a bubeník Ján Škorec. Tí sa z toho bleskovo otriasli a krátko na medzi seba prijali nových členov a hrajú ďalej. Dokonca majú v skupine aj jednu ženu.

A čo traja hudobníci, ktorí odišli? Tí si založili novú skupinu s názvom Robo Šimko a Desmod. "Sú dva Desmody. Aby som to uviedol na správnu mieru. Po nejakých rokoch sme veľká časť našej kapely prišli na to, že sa ďalej už nedá pokračovať tak, ako sme pokračovali. Povedali sme si, že budeme pokračovať tam, kde sa pôvodný Desmod už nevedel pohnúť. Čiže v tej ďalšej tvorbe, čoho výsledkom je aj naša nová pesnička, nový singel Dokonalý plán. Bol to celý taký proces, aký je všade," prezradil gitarista Richard Synči Synčák v markizáckom Teleráne.

Rozišli sa s Kulym v zlom? "Ako sa to vezme. Dohodli sme sa, že každý si pôjdeme svojou cestou. Chalani prisľúbili, že každý môžeme používať názov Desmod. My sme na to odlíšenie použili názov nášho nového frontmana Desmod a Robo Šimko. A v podstate ideme ďalej. My sa snažíme pracovať ďalej. Nechceme rozoberať to, čo bolo. Chceme to nechať na ľudí," pokračoval hudobník, ktorý prezradil, ako si vybrali nového speváka.

Desmod a Robo Šimko v Teleráne. Zdroj: instagram T.

"Prebiehalo to jednoducho. Robo ponuku zobral ako životnú šancu. Hneď nám nahral nejaké naše pesničky, aby sme vedeli, ako to znie. Potom prišiel ešte Miško Chrenko a zistili sme, že tá chémia, ktorá pred tým chýbala, prišla naspäť. S úsmevmi sme odohrali prvú skúšku a tešíme sa dodnes," vysvetlil Synči. A čo si o tom celom myslí samotný Robo? "Ja to vnímam ako prirodzenú vec. Ľudia majú nejakú spoločnú cestu životom. No jedného dňa sa stane, že cesty sa rozdelia, no naše cesty sa vďaka bohu spojili. Celé to vnímam hlavne s pokorou a je to úžasné. Ja viem, že nás budú porovnávať, nech to robia, je to ich voľba. Prečo by nás nemali porovnávať?” reagoval nový líder kapely Robo.

Ako to bude s hitmi Desmodu? "My v podstate pokračujem tam, kde sme skončili. Ideme ďalej s novou kapelou a novým spevákom. Keďže sme ako autori uvedení všetci, môžeme hrať všetky naše spoločné pesničky, ktoré sme vytvorili. No my už pracujeme na nových veciach," dodal gitarista Richard Synči Synčák.