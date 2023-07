Adela Vinczeová sa sučky Mini ujala pred dlhými 16 rokmi. Odvtedy ju moderátorka brávala takmer všade so sebou, okrem dovoleniek, vtedy ju strážili jej rodičia. Mini v minulosti dokonca vyhrala v súťaži „bezpapierových“ plemien 2. miesto. Adela svojho „orecha“ občas aj rozmaznávala, neraz mu vraj podľa jej slov dopriala chutné krevety. Žiaľ, všetko je to už iba minulý čas. Adela totiž navždy prišla o svoju milovanú sučku Mini.

Adela s milovanou sučkou Mini. Zdroj: Archív

"Nechcelo sa mi do písania tohto príspevku. Hovorila som si, že je to zbytočné mútenie emócií na IG. Ale potom som si povedala, že naša Mini bola skoro 16 rokov súčasťou nie len môjho života, ale aj života mnohých iných. Roky so mnou chodila do Fun rádia vysielať. Zvládala natáčania, porady, presuny, až kým zostarla a bola unavená. Objavila sa v telke, v časopisoch, skrátka - mnohí našu Mini poznali," začala svoje písanie Adela na Instagrame.

"Doteraz mám výčitky, že som ju “odložila” k našim, keď už chcela mať väčší pokoj. Aj keď jej tam bolo skvelo a bola som blízko. Vždy asi budeme niečo ľutovať, vždy v nás ostane presvedčenie, že sa dalo urobiť niečo lepšie, dalo sa dať viac lásky, byť niekedy trpeživejší. A hlavne - nikdy nebudeme mať asi definitívne pocit, že rozhodnutie ukončiť psie trápenie prišlo v správny čas. Lebo konce nevieme prijať. Niekedy by sme príbeh radšej naťahovali, len aby neskončil. No koniec raz príde a vie byť úľavou. Verím, že pre Mini bol," píše Vinczeová.

"Viete, že sem nepíšem veľa osobných výlevov. Berte prosím tento post ako pomník výnimočnému psovi, zvieratku, s ktorým sme zdieľali najdlhší spoločný čas našich životov. Fotka je z dňa nášho lúčenia. Zaujímavé je pozorovať vlastný smútok. Ako plačeme aj zo smútku z koncov ako takých. Odmietame starnutie, smrť. V druhom pláne teda niekde plačeme nad sebou. Ale nejako tie konce aj oslobodzujú. Nie je sa totiž kam hnať, napokon je aj tak cieľ len jeden. V niečom toto vedomie dokáže robiť život plnším. Drahá Mini, ďakujeme Ti za všetko. Aj za lekciu s koncom," dodala.

