Didiana okrem práce v rádiu, kde získala potrebné moderátorské skúsenosti, pracovala aj v televízii. V STV moderovala populárnu reláciu pre mládež Zóna D, hitparádu najúspešnejších albumov Top 20 Slovensko, reláciu o novinkách v kinách a na videokazetách Film a video či kultovú telefonickú súťaž Maxihra. V roku 2005 dostala ponuku z TV JOJ moderovať televíznu súťaž VyVolení, neskôr reláciu o celebritách Mojito a tanečnú súťaž Hviezdy na ľade.

Moderátorka Didiana podľa najnovších informácií vo Fun Rádia končí. Zdroj: Instagram didiana_original

Ľudia ju však najviac registrujú práve z éteru Fun Rádia, v ktorom má už dlhé roky vlastnú reláciu Hity, ktoré milujete s Didianou. Vysiela sa každý pracovný deň od 10.00 do 14.00 hod. V milovanom Funku pracuje od maturity a za ten čas si vybudovala slušnú fanúšikovskú základňu. Ako sme však najnovšie zistili, jej hlas sa z ich éteru vytratí.

Keď sme sa na to opýtali priamo Didiany, do reči jej veľmi nebolo. „Čerpám zatiaľ voľno. Tak sme sa rozhodli, uvidíme, čo bude ďalej. Zatiaľ ešte nikam neodchádzam. Je šanca, že sa ešte vrátim, uvidím. Riešime nejaké spolupráce. Neviem sa v tejto chvíli presne vyjadriť, resp. nemôžem. Nemáme zmluvy, takže o tom nechcem hovoriť,” dodala.

Moderátorka Didiana je súčasťou Fun Rádia od svojej maturity. Zdroj: Instagram didiana_original

„V zásade sme s Didianou prestali spolupracovať vo Fun Rádiu, ale teda nie je to o tom, že by bola nespokojná jedna či druhá strana, bolo to po vzájomnej dohode, pretože Didiane sme ponúkli niečo iné. Čo to je, vám momentálne ešte nemôžem povedať, pretože sa to stále kreuje. Je to otázka možno pár dní, keď to bude jednoznačné a radi s tou informáciou potom vyjdeme aj von. Aktuálne s Didianou pracujeme na niečom, čo bude znamenať pokračovanie jej kariéry v rámci našich spoločností a teda budeme s ňou chcieť spolupracovať ďalej, ale šijeme formát priamo pre ňu. Nazval by som to ako krátkodobou dovolenkou z pohľadu poslucháča. Didiana sa nevytratila nadobro, len teraz na nejaký čas, aby sa vrátila trošku... nechcem povedať iná, ale aby sa vrátila väčšia, silnejšia, aby to bola Didiana taká, akú ju poznáme všetci. Didiana neskončila vo Fun Rádiu z dôvodu zlých výsledkov v prieskumoch. Práve naopak – v prieskumoch, ktoré sme realizovali, vyšla veľmi dobre a aj vďaka tomu s ňou plánujeme v spolupráci pokračovať, avšak v špeciálnom formáte. O ňom však teraz hovoriť ešte nechceme,” povedal nám programový riaditeľ Fun Rádia Marek Mikušek. Ako sme však ďalej zistili, Didiana by mala posilniť rady tímu v rádiu Vlna. V rodine ,,Funka” však ostáva naďalej, keďže spoločnosť Fun Media Group, ktorá prevádzkuje Fun Rádio, minulý rok kúpilo aj Rádio Vlna.