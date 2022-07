Nový riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj (68) má tri deti. No málokto vedel, že jeho najstarší syn Damián (37) sa narodil ako dievča. Otec je naňho a na jeho pracovné úspechy poriadne hrdý a rád sa nimi pochváli.

Ľuboš Machaj vymenil v kresle generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka. Pre RTVS však nie je neznámym mužom. Do Slovenského rozhlasu nastúpil už v roku 1978 a postupne tam vystriedal funkcie redaktora, dramaturga či moderátora. S jeho menom sa spája legendárna relácia Pozor, zákruta!, ale aj stovky rozprávkových hier. Keď v roku 1993 Andy Hryc zakladal Rádio Twist, Machaja si vybral za spoločníka a programového riaditeľa. Boli totiž švagrami.

Dnes má Ľuboš Machaj v RTVS na starosti retro kanál Trojka. Prostredie televízie mu preto úplne cudzie nie je. Blízko k nej má aj jeho syn z prvého manželstva, absolvent FAMU Damián Machaj (36). Narodil sa síce ako dievča, no kariéru si vybudoval už ako muž. Na vysokej škole úspešne vyštudoval odbor centrum audiovizuálnych štúdií a dodnes pôsobí v metropole Česka. Aký vlastne je? „Je šikovný,” ohodnotil ho hrdý otec. O súkromí syna a jeho premene však hovoriť nechce. „Damián o sebe písal v rôznych časopisoch. Nie je to nová téma. Aj vo Vogue bol o ňom článok, aj viaceré české periodiká o ňom píšu. Neviem, čo viac by som mal k nemu povedať,” reagoval Machaj.

Damián sa však svojou zmenou netajil a pre transparent.cz o tom pred rokmi aj otvorene hovoril. “Po puberte som sa prezentoval skôr v androgynnej polohe, pretože som sa necítil komfortne v ženskej identifikácii a vadilo mi, že ma ľudia ako ženu vidia. Nevedel som ale, ako s tým pracovať,“ reagoval Damian, ktorý sa pre zmenu rozhodol pred viac ako 10 rokmi. Prezradil, že jeho postupnú premenu nakoniec pozitívne prijala nielen jeho rodina, ale aj priatelia.

Najnovšie sa už objavili dohady, či svojho transrodového syna nezamestná v RTVS. „Neviem, ako to mohlo vôbec niekomu napadnúť. Snažím sa s každým vychádzať ústretovo. Určite nepotrebujem syna zamestnať,” rázne vyhlásil Machaj. Damián ani nie je odkázaný na otcovu pomoc. „Patrí medzi najlepšie hodnotených režisérov a autorov podcastov v Česku. Žije tam už skoro 18 rokov. On sa tak rozhodol, je to jeho rozhodnutie. Má skvelé zázemie a dostal niekoľko významných cien. Je na špičke podcastového sveta v Česku,” hovorí hrdo Machaj. „O tomto veľmi rád rozprávam. Jeho profesia je veľmi zaujímavá. Damián je veľmi inšpiratívny a veľa vecí som s ním aj konzultoval. V online svete a čo sa týka podcastov mi pomáhal. Viete, Česi sú v tomto veľmi popredu. Teraz robí aj nejaký český seriál o podsvetí a je veľmi obľúbený. Má 2 milióny sledovateľov. Patrí k špičke v tomto odvetví,” dodal pyšný otec.

