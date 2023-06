Viacerí diváci už stihli vyjadriť nespokojnosť so zmenou dabingu najstaršieho z bratov Reyesovcov, horkokrvným Juanom. Markíza však inú možnosť nemala, keďže o jeho pôvodný hlas sa takmer pred 20 rokmi postaral Emanuel Hason, ktorý pre ťažký úraz dlhodobo nedabuje. V novej sérii s podtitulom „Príbeh pokračuje” mu prepožičal hlas skúsený herec Martin Mňahončák. No a ten sa na adresu účastníka ostatnej série Let´s Dance nevyjadril práve najlichotivejšie.

Martin Mňahončák s manželkou Katkou a deťmi. Zdroj: Instagram/mnahomat

Pri otázke, aký je Mario herec, sa do odpovede ani príliš nehrnul. „Ďalšiu otázku”, odpovedal pobavene. „Všetky ženy hovoria, že on nemusí hrať, stačí, že vyzerá. U nás sa to na Slovensku hovorí naopak herečkám, že ty nehraj, ty vyzeraj. Tak on nehrá, on vyzerá,” prezradil Mňahončák pre TV Markíza.

Prečítajte si tiež: