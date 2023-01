Novinka na Jednotke Traf to! prilákala ku obrazovkám oveľa väčšie publikum, ako dokázal zaujať už vyčerpaný formát 5 proti 5. V komerčnej cieľovke si naozaj silnej konkurencii súťažno-zábavnú šou pripísala rating 2,5 percenta a podiel na trhu 8,8 percenta. V univerzálnom publiku si reláciu pozrelo 257-tisíc divákov, čím dorovnala reláciu Duel (258 tisíc divákov), ktorú vysielajú pred ňou. Práve táto relácia dokázala po minulé roky v sledovanosti predbiehať stále viac slabnúce 5 proti 5.

Juraj Šoko Tabaček počas nakrúcania novej relácie Traf to! Zdroj: RTVS

,,Nová relácia Traf to! potrebuje svoj čas, aby sa aklimatizovala, aby mohla zahrať svoju hru. Ak diváci hľadajú súvis medzi 5 proti 5 a Traf to!, je to prirodzené. Je to súťažno-zábavná relácia, bude sa porovnávať, to vždy bude. Myslím si, že Šoko Tabaček je talentovaný zabávač, ktorý zvládne túto situáciu na výbornú. Treba dať tomu čas. A ono to príde. Ľudia si zvyknú na všetko. Nemyslím si, že ten program bude zlý. Najdôležitejšia bude sledovanosť toho programu. Teraz je na rade Šokov fanklub, ktorý je veľký a či príde k tej televízii a či bude pozerať Šoka na Jednotke. To, že prichádza môj fanklub a hovorí, že to je iné a to predtým bolo lepšie, je prirodzené," povedal nám Andrej Bičan.