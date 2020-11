Noru ľudia dlhé roky vnímali ako dlhovlasú robustnú blondínu, ktorá si nikdy nedávala servítku pred ústa. Táto výrečná žena si však v živote zažila skutočne všeličo. Manželstvo s Braňom Mojsejom, reality šou v televízii, okázalý luxus, no aj následný pád na dno a pobyt za mrežami. V roku 2013 si prefarbila vlasy, radikálne schudla, začiatkom januára 2017 šokovala svadbou so svojím niekdajším úhlavným nepriateľom Versačem, s ktorým sa napokon v októbri 2018 rozviedla.

Takto si Nora Kabrheľová užíva v Bratislave. Zdroj: Instagram N.K.



Po búrlivom období si však Norika konečne žije život podľa seba. Najviac času trávi so sestrou, chodí po kávičkách v Košiciach a všade jej robí spoločnosť jej fenka Šarika. Kabrheľová si momentálne užíva v Bratislave, ubytovala sa v luxusnom hoteli s výhľadom na Dunaj a so psíkom zverejňuje video za videom. ,,No, už sme na mieste Šarika, tu budeš spinkať moja, krásny výhľad, nádhera, už len skočiť dole,“ smiala sa Nora na videu a následne sa pochválila aj videom, ako spokojne si sedí v župane v izbe, na stole je položená fľaša a popolník s cigaretkou.

,,Šarika pri mne ako furt, ja vínko, len slovenské!“ poznamenala. Okrem jej fenky je však s Norou aj niekto iný, kto ju stále nakrúca, no identitu dotyčnej osoby Nora neprezradila. "Dostala som pozvanie na pracovný obed, s vraj zaujímavou ponukou, tak uvidíme, čo z toho bude," povedala jedine pre Plus JEDEN DEŇ.

