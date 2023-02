Bez servítkový týždeň je v plnom prúde a televíznych divákov láka k obrazovkám najmä svojská Nora Kabrheľová. Neraz sa vyjadrila, že sa presťahovala z Košíc do Bratislavy a užíva si dôchodok. Podľa najnovších informácií však znova býva v Košiciach. Kde a s kým im teda pripraví večeru?

Bývalá boháčka bude dnes večer variť pre svojich hostí, avšak do svojho súkromia im nahliadnuť opäť nedovolí. Privíta ich totiž v prenajatom apartmáne v Dunajskej Lužnej, ktorý je priamo pri jazere. V prenajatom byte varila aj minulý rok v marci, čo na ňu bonzol už dnes bývalý kamarát David Key, keď v živom vysielaní na Instagrame bonzol, že on a aj Nora varili v požičaných bytoch v Troch vežiach, ktoré on vybavil. Nora opäť nebude variť sama, ale spoločnosť jej bude robiť milovaná fenka Šarika. Nora na svojho psíka nedá dopustiť - priznala, že jej vyvára len kuracie mäsko a že nemá mištičku na jedenie, pretože si zvykla na kŕmenie priamo od paničky. Je pre ňu skrátka všetkým a položila by za ňu aj život. Svoju Šariku zahrnie dokonca aj do súťažného programu.

Nora Kabrheľová sa do relácie Bez servítky vrátila ani nie po roku. Zdroj: tv joj

Už od začiatku súperov pripravovala na to, že sama nevie, ako dopadne jej pohostenie. Pripravovať bude plnený karfiol, ktorý videla iba na Instagrame a nikdy predtým ho nerobila. Ako dopadne Norin večer a kto sa napokon stane víťazom, si môžete pozrieť už dnes podvečer na Joj-ke.