Nora Kabrheľová je už nejaký ten mesiac aktívna na Instagrame. Pridáva fotky zo súkromia, organizuje súťaže a komunikuje s fanúšikmi. No a najnovšie zverejnila hotový skovst. Záber, na ktorom mala 7 rôčkov. ,,Našla som fotku zo škôlky. Všetky dievčatá sme na ofinu. V tom krúžku som ja," napísala so smiechom. ,,Ikona už od škôlky," napísali jej sledovatelia. ,,Ten pohľad bol už vtedy," pridali sa so smiechom ďalší. Ale keďže sa vždy všetko vracia, ktovie, možno aj tieto helmové účesy budú raz opäť v móde.

Nora nafotila aj módny editoriál. Zdroj: Instagram