Všetci si mysleli, že Lobotka a Nízlová žili harmonický život, o čom svedčili aj ich zamilované fotografie. Opak bol však pravdou. V novembri 2021 prasklo, že sa rozišli. A bol to práve Lobotka, ktorý ju pustil k vode. Dôvodom malo byť to, že po pôrode sa jej nedarilo zhodiť nabraté kilá a prestala ho priťahovať. Dokonca sme sa dozvedeli, že si mal nájsť už aj novú frajerku. Daniela rozchod prežívala dosť ťažko a o svojom trápení nechcela takmer vôbec hovoriť. „Mňa to zaskočilo tiež. Bolí to a nateraz sa necítim nijako sa k tejto téme vyjadrovať. Ľudia nepoznajú pozadie, každý nech si najprv pozametá pred svojím prahom. Povedala by som len jedno: Nesúď knihu podľa obalu,” reagovala vtedy stroho.

Napriek tomu, že Daniela a Stano si po rozchode veľmi nevedeli prísť na meno, dvojica sa dnes snaží vychádzať dobre, hlavne kvôli ich dcérke Linde. "Už je dobre, taký neutrál by som povedala. Boli trmy-vrmy, ale už to prehrmelo, je to teraz v poriadku," prezradila nám v marci Daniela s tým, že jej ex na Slovensko veľmi nechodí a dcérku vidí iba cez video hovory. "Nemôže chodiť na Slovensko, lebo má také pracovné povinnosti, ktoré mu neumožňujú, aby videl malú a chodieval sem. Tak momentálne iba v mojom voľnom čase, kedy môžem, tak môžem odletieť do Talianska. Takže zatiaľ funguje na video hovoroch," pokračovala vtedy Nízlová.

"Rozprávame sa, komunikujeme a obaja sa hlavne snažíme, aby sa dcérka Linda mala dobre a vyrastala úplne normálne a bolo všetko v tomto smere v poriadku. Takže z tohto pohľadu si myslím, že je to v pohode,“ prezradil nedávno pre Šport24.sk Lobotka. Ten tieto dni zavítal po dlhšej dobe na Slovensko a konečne sa stretol s malou Lindou. Videom sa pochválila na Instagrame samotná Daniela. "Tatino prišiel konečne," napísala k videu Twiinska. To zachytáva dcérku Lindu, ako naháňa loptu a potom si ju Stano zoberie na ruky a dojímavo s s ňou zvíta.

