Otto Weiter mal po svojom boku vždy mladšie partnerky. Matka jeho dcéry Nikoly Renáta Weiterová sa síce v spoločnosti vôbec neukazuje, no práve vďaka Nikole, ktorá sa s ňou odfotila na sociálnej sieti, vieme, ako dnes vyzerá.

Nikola Weiterová. Zdroj: instagram N.W.

„Si jedinečná najsilnejšia bytosť, akú som kedy stretla na celom šírom svete. Moja skala, do koča aj do voza, moja mama a najlepšia kamarátka. Chýbaš mi ako nikdy predtým, ale viem, že čoskoro budeme zase spolu. Chcem s tebou zažiť tak veľmi veľa. Všetko máme na dlani a ja to chcem všetko dať tebe,” napísala Nikola k ich spoločným fotkám.

