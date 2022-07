Nikola na Slovensko pricestovala aj so svojím priateľom a s jeho dcérou. Počas návštevy Bratislavy sa na sociálnej sieti pochválila aj spoločnou fotkou so svojou mamou Renátou. Nikolin otec Otto Weiter mal po svojom boku vždy krásne partnerky. A treba uznať, že pani Renáta, jeho exmanželka, vyzerá skvele – málokto by hádal, že je mamou 31-ročnej dcéry.

Fitneska a tanečnica Nikola Weiterová Zdroj: https://www.instagram.com/p/B1Qq1Mojzem/

Dievčatá spolu vychádzajú veľmi dobre. „Si jedinečná najsilnejšia bytosť, akú som kedy stretla na celom šírom svete. Moja skala, do koča aj do voza, moja mama a najlepšia kamarátka,“ nešetrila chválou Nikola.