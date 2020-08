Moderátor Martin Nikodým iba nedávno opustil luxusnú vilu a teraz? O rok sa budem opäť sťahovať

Martin Nikodým (49) nedávno konečne predal svoj veľký dom a po dlhých 12 rokoch sa z okraja mesta sa presťahoval do centra. Odtiaľ má krásny výhľad na hrad, no ako nedávno prezradil, je to iba dočasné útočisko.