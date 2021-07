NEMEC

Robertino Stefanelli (55)

Za to, že hovoril po slovensko-nemecky a znelo to poriadne komicky, získal prezývku Nemec, no ani po rokoch mu to neprekáža. Robertino aktuálne žije v mestečku pri Zürichu. Už dlhý čas tvorí pár s výrazne mladšou Filipínkou Jenny, ktorú minulý rok požiadal o ruku. Spoločnými fotkami sa radi chvália aj na sociálnej sieti. Pracuje ako manažér pre umelcov. No od šou sa takmer nezmenil.

Nemec z reality šou Mojsejovci. Zdroj: archví

VERSAČE

František Kabrheľ (43)

Versače nepotreboval, aby ho šou preslávila, lebo sa o to postaral sám. Po šou to vyzeralo tak, že s Norou Mojsejovou si padli do oka a že ich kamarátstvo prežije všetko možné. No v roku 2013 sa rozkmotrili a Noru prokurátor obvinil zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Aj preto skončila vo väzení. Po prepustení jej však hrozil opätovný návrat, keď čelila obžalobe z podvodu, v ktorom bol poškodeným práve Kabrheľ. Nora mu mala dlhovať viac ako 853-tisíc Eur. Keď to vyzeralo tak, že skončí opäť v base, prišlo niečo, čo nikto nečakal - svadba! Tá sa však skončila rozvodom. Kabrheľ sa venuje teraz najmä podnikaniu. Dal si transplantovať vlasy a schudol 10 kíl. A čo jeho exmanželka? „K tejto životnej kapitole sa už nemienim vracať. S Eleonórou sme rozvedení a s výnimkou občasných telefonátov nie sme v kontakte. Každý si žijeme svoj život a nezaujímame sa o toho druhého,“ reagoval Nitran.

