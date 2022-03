Matej sa na svadobnej ceste na kameru vyjadril, že Mirka je najkrajšia žena na svete a stačili mu len dva dni, aby sa do nej zaľúbil. Škoda, že rovnakú náklonnosť k nemu nepociťuje aj ona. Kým on sa neustále snaží dokazovať jej, že sa do nej zamiloval, ona ho slovne odháňa a dáva mu patrične najavo, že nemá žiaden záujem. „Stále sa vyzvedá. Aká som, čo mám rada, čo sa mi páči a nepáči. A volá ma už na Kysuce či neviem kam na akú chatu, že tam mi to ukáže, potom na výlet do Košíc, už toto rieši, že kedy prídem, aby ma zoznámil s kamošmi. Ja sa z toho cítim trochu nesvoja. On už rieši, čo budeme rozprávať vnúčatám, ako sme sa spoznali, že budeme bývať v Trnave, pýtal sa ma, aký nábytok sa mi páči a že vyberie kachličky... Proste to je také hrrr," posťažovala sa na začiatku svadobnej cesty Mirka. Matej sa však nevzdáva a jej už doslova rupli nervy.

Mirka a Matej zo Svady na prvý pohľad. Už teraz je viac než jasné, že spolu istotne neostanú. Zdroj: tv markíza

„Povedal mi, že najradšej by ma hodil na posteľ a vybozkával. Nemám potrebu dať mu pusu, nežiada sa mi to. Ja by som ho aj objala, kebyže to neberie až tak, že ja ho objímem a on za tým vidí o sto percent viac, ako tomu dávam ja. To mi prekáža,” posťažovala sa Mirka do kamery. Neskôr, keď sedeli na romantickej večeri, už to nevydržala, vstala a so slzami odišla od stola.

„Mám pocit, že som tlačená do niečoho, čo sa mi nepáči,” priznala s plačom, sediac na schodoch hlavou opretá o studený múr. Matej sa ju vybral hľadať a keď ju konečne našiel, nedopadlo to tak, ako si zrejme predstavoval. „Premýšľala som, prečo mám ten blok k tebe. Si milý, pozorný, džentlmen, ale proste problém som ja. Mám odmalička vsugerované, že ti je voľakto súdený,” povedala cez slzy Mirka. „No a to asi nie som ja potom,” reagoval sklamaný Matej. Ako to dopadne, sledujte v utorok večer na Markíze.

