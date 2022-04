Gabriela Drobová bola v minulosti vydatá za Juraja Drobu. V roku 2007 sa však rozviedli. A hoci to nebýva zvykom, obaja ostali dodnes vynikajúcimi priateľmi. Po tomto rozvode sa meno Drobovej začalo spájať s Honzíkom Novotným. Ani to jej však nevyšlo. Prišiel rok 2010 a osudové zoznámenie s podnikateľom Karolom Rumanom. Keď sa dali dokopy, ešte stále bol ženatý so Zuzanou Rumanovou, s ktorou má dve deti. Tá v tom čase Gabike odkázala, že v Karolovom živote nie je prvá ani posledná. Napriek všetkým rečiam to dvojica dotiahla až pred oltár!

Prvýkrát sa mali brať v lete minulého roka, no blondínka to vtedy pre zdravotné ťažkosti svojho otca zrušila. Ďalší termín mali 20. 2. 2022. Karol však dostal covid a museli nájsť tretí vhodný termín. Ich dňom sa stal 20. apríl. V stredu si vo Farskom kostole Panny Márie Snežnej (Kalvária) v Bratislave povedali svoje vytúžené áno. Čo sa týka hostí, zoznam bol poriadne lukratívny.

Nevesta Gabriela Drobová v bielych nohaviciach a vlečkou. Zdroj: Emil Vaško

Prišli Gabikina milovaná babička, Bruno Ciberej, Miro Šimonič, manželia Rytmus a Jasmina Alagič so synom Sanelom a dokonca aj predseda vlády Eduard Heger s manželkou. Nikoho neprekvapilo, že na honosnom sobáši nechýbal ani bratislavský župan Juraj Droba. Pozvaní boli aj modelka Saša Gachulincová, kaderník Ján Molnár, stylista Milan Švingál či slávny Honzík Novotný zo šou Nevesta pre milionára. Práve s ním Gabrielu po rozvode s Drobom spájali. Na jej veľký deň dorazil s dcérami, ktorým je Gabika krstnou mamou.

Všetci však boli zvedaví, v akých šatách sa nevesta objaví. Gabriela tesne pred obradom vystúpila z auta v nohavicovom kostýme, vrch mala z priesvitnej čipky. Koncom januára si dokonca Drobová dala u plastického chirurga upraviť očné viečka a týždeň pred svadbou držala prísny detox.

Po obrade ju manžel Karol posadil do luxusného kabria a odfrčali do Šimák zámku do Pezinka, kde mali večer veľkú hostinu a nespútanú zábavu. ,,Obrovská láska v srdci. Som šťastná, že pri tomto dôležitom okamihu boli moji a Karolkovi rodičia a hlavne naša 92 ročná starenka,” povedala nám nevesta Drobová.

