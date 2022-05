Dagmar Patrasová (66) a jej manžel Felix Slováček (79) mali v pondelok nehodu. Ich čierne auto nabúralo do betónovej zábrany s dopravným označením. Saxofonista potvrdil českému Blesku, že za volantom bola v osudnej chvíli jeho manželka. Tá sa navyše odmietla podrobiť dychovej skúške na alkohol.

„Ja som nehavaroval, prosím vás, ozvem sa za chvíľu, teraz čakám na odťahovku a riešim veci okolo toho,“ povedal v pondelok Blesku Felix Slováček krátko po nehode, kedy na mieste zasahovala polícia a hasiči. Co se presne stalo, nie je jasné, Patrasová zatiaľ nevysvetlila ani to, prečo sa odmietla podrobiť dychovej skúške. K nehode došlo neďaleko ich domu na Vinohradoch.

Dáda Patrasová mala nehodu, po ktorej odmietla dychovú skúšku na alkohol. Zdroj: Blesk

„Vodička nabúrala do zaparkovaného auta a následne do betónových zábran. Odmietla sa podrobiť dychovej skúške. Oznámenie o nehode sme prijali o 14.45 hod.,“ uviedol pražský policajný hovorca Jan Daněk. Viac informácií ale neprezradil.



V roku 2018 havarovala opitá

Dáda Patrasová si v roku 2018 poriadne zavarila. Počas Vianoc ju vtedy polícia načapala s 2,5 promile alkoholu v krvi za volantom. „Z nehody som sa veľmi poučila, už sa to nikdy nestane. Upnem sa teraz na prácu a svoje vnúčatá. Keby sa toto stalo niekomu inému, tak z toho nie je taký frmol a ani pokuta by nebola taká. Mrzelo ma, aký humbug sa okolo toho robil,“ povedala v tom čase českému Blesku herečka.

Za to, že šoférovala s 2,5 promile alkoholu v krvi a nabúrala ďalšie auto, dostala pokutu vo výške 150-tisíc korún (takmer 6-tisíc eur) a rok a pol nemohla sadnúť za volant.