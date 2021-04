Opäť to bola poriadna „podívaná”! Už upútavka sľubovala, že v utorok pôjde o divočinu, a tak sa aj stalo. Hostiteľ Samo Bila (32) odrovnal nielen súťažiacich, ale aj divákov.

Utorkový podvečer patril mladému, takmer bezzubému upratovačovi Samovi. Rozšafný mladík síce býva v lukratívnej štvrti v bratislavskom Starom Meste, no jeho byt je veľmi skromný. V byte býva spolu so svojím priateľom Mišelom. Po krátkej prehliadke ich spoločného hniezdočka lásky sa pustili spolu do varenia.

Nová pätica súťažiacich. Zdroj: tv joj

Počas toho si „peckovali” rómske pesničky, tancovali a bozkávali sa. Keď všetko nachystali, Samo sa už nevedel dočkať kolegov. No fanfáry sa nekonali. Návštevu najprv šokoval neuprataným bytom, aj preto boli všetci radi, že sa u neho nemuseli vyzúvať. A čo sa týka menu, pri predjedle im prekážalo umelé maslo, kupovaný chlieb, pri polievke zas rozvarené rezance a pri dezerte kupovaný korpus a puding z prášku. Nešetrili ho ani diváci. „Bŕŕ, prepadla by som sa od hanby. Špina v byte a žiadna úroveň,” napísala pani Zlatica. „To, čo bolo? 5. cenová, akoby tam bezďáci bývali,” pridali sa ďalší.

