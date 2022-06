Najnovšia zostava v relácii Bez servítky opäť stojí za to. V stredu večer varila mladá mamička Simona. Nadšení neboli nielen súťažiaci, ale ani diváci.

Simona pôsobí ako „divožienka“ a aj svoj životný štýl tomu prispôsobuje. Napriek tomu, že jej varenie vyzeralo netradične, finálny výsledok nebol až taký vydarený. Simona pracuje ako servítka, no stolovanie jej príliš nešlo. Pri podávaní polievky mala palec v tanieri, mäso a omáčka sa jej tiež nevydarili a pri podávaní palaciniek museli súťažiaci použiť sekáčik, aby ich vôbec dokázali pokrájať.

Najväčším problémom však bolo, že hostiteľke vôbec neprekážalo, že sa jej jedlo nevydarilo. Po celý čas jej to bolo jedno. „Načo tam išla variť, keď jej vôbec nezáleží na tom, aby hosťom chutilo?” reagovala diváčka Vierka. „Simona doteraz kde žila? Veď ona huhne a nerozpráva normálne. Človek mal chvíľami problém rozoznať, čo vlastne rozpráva. A to varenie...” pridala sa Monika. „Hviezda najmúdrejšia sa dnes pripila, kritiku nevie prijať, otrasná žena, má až choré sebavedomie a nič nenavarila, čo by niekoho ohúrilo,“ dodala Ľubica.