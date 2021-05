Marcel Forgáč už roky zabáva divákov nielen v rádiu, ale aj v Inkognite. No kým na obrazovkách či v éteri musí pôsobiť bezstarostne a sršať humorom, v súkromí to vôbec nemá ružové. Moderátor totiž prechádza veľmi ťažkým obdobím. Ako sa nám podarilo zistiť, v jeho manželstve to už dlhšie poriadne škrípe.

S manželkou Adrianou sa spoznali ešte počas vysokej školy na lyžiarskom zájazde. On bol inštruktor a ona jeho účastníčka. Už vtedy medzi nimi preskočila iskra. Zaľúbenci sa nakoniec vzali a doteraz si nažívali v harmónii a bez akýchkoľvek škandálov. Spolu s dvomi synmi, starším Markom a mladším Adamom, žili v krásnom dome v Miloslavove, len kúsok od Bratislavy.

Marcel Forgáč sa objavuje aj v jojkárskom Inkognite. Zdroj: TV JOJ

Nikoho by preto nenapadlo, že práve táto dvojica by mala riešiť vážne vzťahové problémy. A predsa. „Už 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa,” povedal nám moderátor, ktorý priznal aj to, na koho popud sa tak stalo. „Rozhodla sa tak manželka,” pokračoval. Čo bolo dôvodom? Ich manželstvo predsa pôsobilo ako idylické a bezproblémové. „Žiadne veci sa nedejú zo dňa na deň. Skrátka sa uzavrel nejaký životný príbeh a myslím si, že sme vzájomne naplnili svoje príbehy,” vysvetlil Forgáč, na ktorého hlase bolo cítiť, že ho celá táto situácia veľmi trápi.

Marcel s Adrianou v čase, keď im to klapalo. Zdroj: archív

„Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to tak aj ostane. Viete, my si nehádžeme smradľavé bomby cez plot a ani mŕtve mačky. Čas je mocný čarodej. Obaja sa snažíme čo najkorektnejšie pracovať na výchove synov. Deti nie sú malé a mama neodišla do Štokholmu. Je vlastne cez ulicu, tak kedykoľvek môžu byť spolu. Obrazne to poviem, je v južnom krídle rodinného sídla. Každý má nejaké tie zákutia duše. Podľa mňa treba počkať, ako to bude. Aj manželka je nejakým spôsobom zranená. Chce to čas. Verím, že to celé bude časom lepšie,” dodal.