Médiá aj sociálne siete sú plné správ, fotiek a reakcií na vojnový stav v susednej Ukrajine. Česká speváčka zverejnila video zamysleného ruského prezidenta Vladimira Putina, ku ktorému nahrala svoj komentár: „Súdruh Putin, ste smutný, že? To teda buďte! Milióny ľudí sú na tom ešte oveľa horšie, vďaka vám!” Útok, ktorý začalo Rusko na Ukrajinu vo štvrtok v noci, je podľa Báry Basikovej niečím, čomu sa nedá ani veriť, že sa naozaj deje. No, žiaľ, je to krutá realita.

Ľudia sa pozerajú na zničenú bytovku po raketovom útoku ruskej armády v ukrajinskej metropole Kyjev v piatok 25. februára 2022. Zdroj: Emilio Morenatti/ TASR/AP

Redakcia českého portálu ŽivotvČesku.cz oslovila speváčku, ktorá tento akt agresie razantne odsúdila. „Je to strašné a nemám slov. Neverila by som, že v 21. storočí je to, čo sa deje, možné. Putin je psychopat a nemá ďaleko k Hitlerovi a Stalinovi. Chcem veľmi veriť, že ho niekto zastaví alebo na neho niekto spácha atentát. Je to zákon akcie a reakcie. Je schopný strieľať do nevinných ľudí, tak nech niekto strelí do neho," povedala s tým, že pre konanie, ktoré predviedla Ruská federácia, neexistuje pochopenie ani ospravedlnenie.

