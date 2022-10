Do horúcej sexi šou Love Island sa novú lásku rozhodla ísť hľadať aj nádherná Miss Czech Republic 2020 Natálie Kočendová (22). Tá ešte donedávna tvorila pár s barberom Lukášom Vlačuhom, prezývaným Laky Royal. A hoci by jej mohol nevídanú krásu každý závidieť, s jej osudom by nemenila žiadna žena.

Natálie Kočendová vyzerá ako živá Barbie. Táto dokonalá žena je čerstvá výherkyňa prestížnej svetovej súťaže krásy Top Model of the World a mnohí by povedali, že žije rozprávkový život. Opak je však pravdou. Osud ju stihol už aj kruto vyskúšať. V roku 2020 sa stala vicemiss v súťaži Miss ČR, ale keď sa zakrátko zistilo, že bola vtedy tehotná, hrozilo jej, že o titul príde. Pravidlá súťaže to totiž nepripúšťajú. Riaditeľke súťaže Taťjane Makarenko však nejako prirástla k srdcu a úspešne zabojovala, aby sa v jej prípade urobila výnimka. Iste videla v tejto kráske aj potenciál na medzinárodný úspech do budúcnosti. Ako matka by sa však už asi nemohla zúčastniť na svetových súťažiach o titul miss. Natália sa, žiaľ, mamou nestala.

Natálie vyzerá doslova ako živá Barbie. Zdroj: TV Markíza

Keď bola v šiestom mesiaci, stalo sa niečo, čo nechce prežiť žiadna žena. Synček, pre ktorého už mali s partnerom Lukášom Vlačuhom vybraté aj meno, jej v brušku umrel. Aby toho nebolo málo, lekári ju šokovali správou, že má na maternici nádor. Natálie vtedy svoju obrovskú bolesť zdieľala aj na Instagrame. „Navždy tu budeš s nami. Navždy budeš môj milovaný syn. Moja fazuľka. Takú lásku a šťastie, aké som zažívala 6 mesiacov s tebou, som nikdy nezažila. Teraz to vystriedala neskutočná bolesť. Stratila som kúsok seba. Dala by som všetko za to, aby som opäť cítila tvoje kopance a po pôrode si ťa mohla vziať zdravého domov. Si ten najkrajší chlapec. Raz sa tam hore stretneme. Milujem ťa, moja malá láska," odkázala svojmu chlapčekovi do neba.

Laky Royal sa k týmto ťažkým chvíľam pred pár mesiacmi vrátil v podcaste Behind The Scene a pripomenul aj druhú nepríjemnosť, ktorá predchádzala predčasnému pôrodu. Natálie sa mu s hrôzou v hlase zverila, že jej oznámili krutú diagnózu. „Lekári v moravskosliezskom kraji jej jeden týždeň tvrdili, že má rakovinu maternice,“ povedal Laky a hneď k tomu dodal, že síce potom túto diagnózu vyvrátili, ale ani on, ani Natálie nevedela, čomu majú veriť. „Je až nepredstaviteľné, ako mohol nejaký lekár povedať niečo také vážne v čase tehotenstva mladej ženy, keď to zrejme navyše nemal stopercentne potvrdené. Mohol to byť nezhubný myóm, ktorý často spôsobuje potraty žien, a preto sa ho odporúča vyliečiť či odstrániť predtým, ako žena otehotnie,” pokračoval. Barber sa však už nevyjadril, prečo lekári najprv dospeli k tejto príšernej diagnóze ani prečo ju potom, našťastie, nepotvrdili. Kočendová však pred časom priznala ďalší ženský problém, no ani zďaleka nie taký vážny. „Lekár mi našiel cystu na vaječníku," zverila sa a cysty sa chce rozhodne zbaviť. Problémy s vaječníkmi môžu viesť k neplodnosti a aj preto sa na podporu liečby začala stravovať vegánsky.

Laky Royal a Natálie Kočendová sa v júni rozišli. Zdroj: Instagram Laky.Royal

Natálie s Lakym po smutnej udalosti uvažovali o ďalšom pokuse o dieťatko a nevylučovali ani adopciu. Plány však zmenil rozchod. Kráska v júni priznala, že ich vzťahu už dávnejšie odzvonilo. Možno aj preto sa rozhodla, že novú lásku si pôjde nájsť do šou Love Island. Do oka jej okamžite padol brankár David, s ktorým momentálne vo vile tvorí pár.

