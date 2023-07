Natalia Germani (30) nedávno dostala úlohu vo filme o športovkyni, ktorá sa po úraze živila pornom. Herečka tak musela prikývnuť aj na chúľostivé milostné scény. Aby ich zvládla, išla do nich nakoniec s manželom Martinom Valihorom (47).

Diváci uvidia Nataliu, ktorá je mimochodom v 7. mesiaci tehotenstva, vo filme "Jej telo" už onedlho. Germani túto snímku predstavila na festivale v Karlových Varoch. Film opisuje príbeh športovkyne Andrey Absolonovej. Je to bývalá reprezentantka a členka olympijského družstva, ktorá sa po zranení stavca a vynútenom konci športovej kariéry, stane úspešnou a známou pornoherečkou.

Natalia Germani je druhýkrát tehotná. Prezradilo ju rastúce bruško v Karlových Varoch. Na snímke s manželom Martinom Valihorom. Zdroj: Profimedia

Vo filme nebude núdza o poriadne pikantné scény. No a práve s nimi mala herečka problém. Do tej najdrsnejšej, kde predvádza trvdý sex, musel byť zakomponovaný aj jej manžel Martin Valihora. Natália si totiž nevedela predstaviť, že by niečo podobné točila s niekým "cudzím".

„Boli sme hodení do vody, nevedeli sme, čo nás čaká. Musíte si predstaviť, čo sa pri nakrúcaní takejto scény deje – okolo vás je 50 ľudí, ktorí robia svoju prácu, naťahujú tam napríklad káble…Napokon, v tom filme je aj vidieť tá bizarnosť tej chvíle,“ prezradila pre český Blesk Germani, čo počas odvážnej scény prežívala.

„Scény boli extrémne náročné, a ešte som ich nevidela. Snažili sme sa to urobiť čo najrýchlejšie. Nechceli sme zájsť nikam, len sme chceli vyvolať ilúziu, že sa to jednoducho deje,“ dodala v rozhovore Natália, ktorá podľa kritikov predviedla vo filme "Jej telo" najlepší herecký výkon v jej doterajšej kariére.