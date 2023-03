Keď Patrik odišiel do RTVS, všetci boli zvedaví, čo tam na neho čaká. Objavili sa informácie, že chcel niečo nové a hlavne vypadnúť z publicistiky, ktorá mu v minulosti často aj strpčovala život. Po čase verejnoprávna televízia oznámila, že Herman bude tvárou ich dlhoročnej relácie Občan za dverami, ktorá má podobný formát ako mala slávna Lampáreň. A vtedy sa vynorili správy, že Herman môže byť sklamaný, pretože problémom bežných občanov sa už po 14 rokoch v Lampárni venovať nechcel a jeho ambíciou malo byť v RTVS spravodajstvo. Tieto klebety sa však ukázali ako nepravdivé a Hermana mimoriadne naštvali.

Patrik Herman so svojím mladým ja. Zdroj: TV Markíza

„Po ľudskej, ale aj profesionálnej stránke mi je ľúto, ak sa niečo prezentuje zámerne inak, ako bolo v skutočnosti. Moja budúcnosť v RTVS bola od začiatku otvorená. Možností bolo viacero. Budeme vytvárať novú reláciu, zaradím sa do rozbehnutej relácie, bude to spravodajstvo, bude to publicistika? Na stole bolo všetko. V RTVS preferovali, aby som sa stal tvárou občianskej publicistiky, ale dávali mi priestor na to, aby som sa aj ja mohol rozhodnúť. Ja som si to naozaj musel zvážiť, pretože občianska publicistika nie je prechádzka ružovou záhradou. To nie je moderovanie typu, že prídete, odmoderujete a odídete. Vedel som, čo to obsahuje. Zažil som si to 14 rokov v Lampárni,” vysvetlil nám Patrik.

Lampáreň. Túto reláciu robil 14 rokov. Zdroj: TV Markíza

„Ide o typ relácie, ktorú ani redaktori nemôžu robiť len tak. To sa nedá robiť, ako sa vraví, za čiarku. Občianska publicistika je o pomáhaní ľuďom a je to poslanie. Starosti a trápenia ľudí si nosíte domov a neustále ich riešite v hlave. Žijete osudy tých ľudí, trápite sa nimi, ste na veľmi intenzívnej emočnej hojdačke. Ani ja sa nedokážem odosobniť. Neuveriteľne frustrujúce a zničujúce je aj to, ak neviete pomôcť hneď a každému. To je pre mňa moment, ktorý neviem prekonať a je mi to ľúto. A práve preto som to všetko zodpovedne zvažoval, pretože do toho rozhodne musíte ísť srdcom a dušou, celým človekom,” pokračoval Herman s tým, že rozhodne nedostal Občana za dverami ako cenu útechy. Prečo však ešte stále nie je na obrazovkách RTVS, keď z Markízy odišiel už v novembri?

Patrik Herman sa už čoskoro objaví v relácii Občan za dverami. Zdroj: RTVS

„Pri prestupe do konkurencie, a netýka sa to iba médií, platia isté pravidlá. Vzťahovali sa aj na mňa. Nemohol som sa jeden deň rozlúčiť v Reflexe na Markíze a hneď na druhý deň sa prihovárať z obrazoviek RTVS. Ako každý zamestnanec, aj ja som mal výpovednú lehotu a v rámci takzvanej konkurenčnej doložky niekoľkomesačné obmedzenie objaviť sa ako moderátor v inej televízií. Každá televízia si chráni svoje tváre. Je to bežné. Uzavrel som s Markízou dohodu a ja si ctím dohody a pravidlá. A ak chcem pôsobiť v občianskej publicistike, o to viac sa to odo mňa očakáva. A tak sme aspoň mali priestor, aby sme zvažovali, čo bude pre mňa a RTVS to najlepšie..." dodal. Celý rozhovor s Patrikom Hermanom si prečítajte v piatkovej prílohe magazínu Plus JEDEN DEŇ.

