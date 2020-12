Andymu lekári ešte v apríli tohto roku diagnostikovali akútnu leukémiu. Hneď na to skončil v nemocnici a čakal na transplantáciu kostnej drene. V júni, takmer po 60 dňoch, sa konečne dostal do domácej liečby. Tam sa o neho príkladne starajú manželka Veronika a dcéra Wanda. Keďže mal včera narodeniny, zaujímalo nás, ako ich strávil. „Oslavovať nebudem. Nemôžem si to dovoliť. Jednak sú tu nastavené nejaké pravidlá, že viac ako 6 ľudí sa nemôže stretávať. A druhá vec je taká, že ja som disciplinovaný pacient a moji lekári to neodporúčajú. Musím sa však priznať, mám množstvo telefonátov, esemesiek, mailov a všetko to nalieva do mojich žíl taký ten pocit šťastia, že nie som ľudom ľahostajný,“prezradil nám Hryc, ktorý tento deň strávil ako každý iný.

Andy Hryc s dcérou Wandou. Zdroj: Instagram

„Veľká oslava nebude. Veď ani nie je čo. Už pol roka som tu nemusel byť. S manželkou si dáme niečo dobré, ona výborne vyvára a stará sa o mňa ako o oko v hlave, rovnako aj Wanda. Určite sa však dnes pôjdeme s Wandou prejsť, niekde tu,“ pokračoval herec. Ako sa aktuálne cíti? „Subjektívne sa cítim veľmi dobre. Nemám žiaden problém, na ktorý sa bežne pýtajú lekári v súvislosti s touto chorobou. Mám subjektívny pocit, že som zdravý, až na tú chémiu, čo mám v sebe. No účinky tejto chémie sú ku mne veľmi milosrdné,“ netajil sa Andy, ktorého zákerná choroba zmenila na nepoznanie a radikálne schudol. „Vôbec som ešte nepribral. 50 kíl je dole. Normálne by ste ma nespoznali,“ dodal.

