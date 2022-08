Morbídne obézny Hodoň spôsobil v šou ešte v roku 2016 poriadny rozruch. „Je to všetko len moja chyba. Vyzerám otrasne. Vyzerám ako zviera,“ zúfal si vtedy nešťastník, ktorému robila problémy nielen chôdza, ale aj státie, obliekanie, dýchanie či spanie. Vďaka Extrémnym premenám sa mu podarilo zhodiť neuveriteľných 180 kg a v cvičení pokračuje aj naďalej. Aktuálne je to presne päť rokov, čo mu televízia podala pomocnú ruku, vďaka ktorej sa z Jána stal úplne nový človek.



„Aktuálne mám okolo 108 – 110 kíl. Stále som závislý od jedla. To si treba uvedomiť, že človek je do konca života závislý od jedla. Keď si to neuvedomí, je to jeden z tých bodov, ktoré môže prehnať," prezradil na jeseň 2021 v Teleráne Ján, ktorý si musí strážiť jedlo. Ján už nejaký čas pôsobí ako tréner a už štvrťstoročie mu je oporou milovaná manželka. „Keď som prišiel domov z práce, manželka sa ma opýtala, či som na niečo nezabudol, no ja som ju prekvapil kyticou. Stále sme jedno telo a jedna duša ako prvý deň. Ďakujem za krásnych 25 rokov," napísal ešte v júni Hodoň a zverejnil aj spoločné fotky.



