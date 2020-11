Dominika Mirgová (28) iba nedávno vyšla s pravdou von, že už skoro rok má zväčšené prsia. Krátko na to všetkých prekvapila zmenenou vizážou, za ktorú si zlizla veľkú kritiku. No a najnovšie sa mama malého syna Peťka (5) vystavila úplne nahá.

„Raňajky s ním,“ napísala Mirgová nedávno k fotke so synom. Na nej mala blondínka predĺžené vlasy po pás a na hlave klobúk. Do očí bil jej vzhľad, ktorý je úplne iný, ako sme boli zvyknutí. Okrem toho, že použila tmavší mejkap, jej tvár pôsobila, akoby prešla vylepšeniami. „Dominika sa už prestáva na seba podobať.“ „Kristepane, to čo má s tvárou?“ „Mladý vek na plastiku.“ „Panebože, tak tu vyzerá hrozne, ani som ju hneď nespoznala." „Už je aj ona tá iná, chudá, opálená, plastiková, pózerská baba,“ reagovali vtedy šokovaní fanúšikovia, ktorí sa domnievali, že bola na plastike.

Dominika Mirgová nedávno šokovala týmto záberom. Zdroj: Instagram

Prešiel mesiac a pol a Dominika sa opäť "hlási o slovo". Na svojom Facebooku i Instagrame zverejnila čiernobielu fotku. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby na nej nebola úplne nahá. Mama 5,5-ročného syna leží na bruchu bez kúska oblečenia a na ramenách jej stojí pes dalmatínec. Za tento záber si však opäť vyslúžila kritiku, no našli sa aj takí, ktorí uznali, že má pekné telo. "Rodičia sú v pohode s takými fotkami? Nehanbia sa, že ich dcéra sa takto prezentuje? Si speváčka." "Evidentne si ťa ani tvoj manžel neváži, lebo môj snúbenec by s týmto nikdy nebol stotožnený, aby som sa takto pretŕčala." "Ja neviem, holá a pes?" "Nehanbíš sa?" "Neviem zaujať spevom, tak sa vyzlečiem," reagovali znechutení ľudia. Mirgovej sa dokonca niektorí fanúšikovia v poslednej dobe začali otáčať chrbtom. Speváčka si však z toho ťažkú hlavu nerobí...

