Miloš Bubán začínal ako hlásateľ v STV, kde pôsobil 21 rokov. Po odchode z Mlynskej doliny prišiel do Markízy, kde moderoval niekoľko relácií. Napokon zavesil televíznu kariéru na klinec a začal sa venovať iba medicíne. Uznávaného gastroenterológa sme nedávno stretli na krste novej knihy Emmy Tekelyovej.

Krst knihy Emmy Tekelyovej ,, Byť ženou je úžasné “.Na snímke Emma Tekelyová, Katarína Brychtová, Miloš Bubán, Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Ako vníma aktuálnu situáciu? „Verím, že toto všetko okolo covidu raz skončí. Dôverujem očkovaniu, sám som dvakrát očkovaný,” povedal nám Bubán, ktorý koronu sám prekonal. „Asi pred mesiacom som od pacienta dostal covid. Bol som covid pozitívny, ale takmer bezpríznakový. Plánujem aj tretie očkovanie. Teraz už mám v sebe aj deltu a kopu protilátok. Je mi však veľmi ľúto, že ostatné ochorenia sa zanedbávajú. Na prvom mieste je všade covid. Mnohé plánované operácie sa odkladajú a nemocnice sú preplnené. Mali by sme byť k sebe viac ohľaduplní. Nie myslieť iba na to, aby som to ja nedostal, ale očkujme sa, aby sme ochránili tých, ktorí sa zo zdravotných dôvodov očkovať nemôžu. Pacienti, ktorí sa nemôžu očkovať zo zdravotných dôvodov sú odkázaní na spolupatričnosť ostatných ľudí,” pokračoval lekár a posťažoval sa aj na niektorých pacientov.

„Za tieto dva roky sme na pacientoch zistili, že akoby strácali ľudskosť. Sú veľmi egoistickí. Niektorí si myslia, že do ambulancie musia vojsť len preto, lebo potrebujú recept a pokojne by prekročili aj človeka, ktorí tam leží na zemi a krváca. To sme si uvedomili s mojou sestričkou za posledné obdobie. My sme so sestričkou robili aj v prvej a aj v druhej vlne. Stále robím zákroky, ktoré treba. Myslím si, že covid sa časom oslabí tak, ako to bolo v prípade španielskej chrípky. Bude sa asi pravidelne očkovať, ale časom to bude lepšie,” dodal.