Vašo Patejdl bol jedným zo zakladateľov legendárnej skupiny Elán, no presadil sa aj sólovo. Preslávili ho dnes už kultové piesne z filmového muzikálu Fontána pre Zuzanu. Informácia o smrti hudobníka sa objavila na Facebooku skupiny Elán uplynulú sobotu ráno. Umelec náhle odišiel v noci z piatka na sobotu po krátkej a ťažkej chorobe, o ktorej vedel iba málokto. Jeho blízki priatelia Kamil Peteraj a Juraj Čurný napríklad vôbec netušili, že je vážne chorý. Smrť zasiahla aj mnoho jeho českých kolegov vrátane kamarátky Heleny Vondráčkovej.

Vašo Patejdl náhle zomrel vo veku 68 rokov. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cjhic85qBHl/

„Skutočne to bola šokujúca správa. Je mi to strašne ľúto, pretože odišiel človek, ktorého sme milovali všetci a vážili sme si ho. Bol to výborný muzikant, aranžér, spevák, skladateľ a kamarát. Ani nie pred mesiacom som s ním bola v Přerove na tenisovom turnaji. Viem, že mal zdravotné problémy, ale vôbec by mi nenapadlo, že by to takto dopadlo,” prezradila pre portál teraz.sk Vondráčková, ktorá tak vedela o jeho ťažkostiach.

28. júl 2023: Jeden z posledných záberov Vaša Patejdla počas koncertu na festivale Benátská v českom Liberci. Zdroj: profimedia

Heidi Janků, s ktorou ho spájala spolupráca aj blízke priateľstvo, tiež vedela o jeho vážne podlomenom zdraví. „V poslednom čase sme boli dosť v kontakte. Napísal mi pieseň Ztracený ráj, je to dueto, to si so mnou zaspieval aj na mojich narodeninách a nedávno sme natočili vianočné dueto,” povedala pre Super.cz s tým, že o jeho chorobe vedela. „Ale nevedela som nič konkrétne. Hlavne som netušila, že je to také vážne,” povzdychla si. Napriek tomu, že jeho najbližší o jeho trápení vedeli, pre rodinu a manželku Milušu to je obrovský šok. „Nikto sme to nečakali, bolo to strašne rýchle. Prepáčte, nemám slov,” povedala zdrvená manželka Miluša pre český Blesk.

