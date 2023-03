Divoké 90. roky so sebou nepriniesli len privatizáciu, ale aj rozkvet mafie. Vtedajším najobávanejším šéfom zločineckého gangu bol Mikuláš Černák (56). Na konte má množstvo brutálnych vrážd a niektoré sú obzvlášť chladnokrvné. V roku 2020 sa priznal k 16 trestným činom, z ktorých bolo 14 vrážd. Rodák z Brezna si v leopoldovskej väznici odpykáva od roku 2010 doživotný trest. A neslávne slávneho Mikiho si teraz zahrá Milan Ondrík (42).

Mikuláš Černák bol v 90. rokoch jedným z najmocnejších gangstrov na Slovensku. Mal prsty vo viacerých vraždách a už vyše 23 rokov si odpykáva doživotný trest v base. Od roku 1993 do roku 1997 zavraždil 16 ľudí, pričom len v roku 1997 popravil až piatich. Medzi jeho najznámejšie popravy patria úmrtia Gustáva Slivenského, Imricha Oláha a východoslovenského bosa Róberta Holuba.

Jeho usmrteniu predchádzalo niekoľko neúspešných pokusov. Podľa Černáka mal byť strelcom vo všetkých prípadoch Roháč, ktorý pre sýkorovcov vykonával podobné „aktivity“. Najprv na neho strieľal v septembri na košickej pumpe, ale neúspešne, keďže sa mu zasekla zbraň, následne sa ho snažil definitívne zlikvidovať v istom bratislavskom hoteli, napokon ho usmrtil až v nemocnici na Kramároch v októbri 1997.

Nie všetkým rodákom Černáka sa pozdáva nakrúcanie filmu o vrahovi, ktorý si už možno ani sám nepamätá, koľkých ľudí zniesol z tohto sveta. Zdroj: facebook/Slovenská mafia

Oláha Černák usmrtil v Banskej Bystrici, tiež na jeseň 1997, s pomocou ďalších osôb. Motívom malo byť, že Oláh mal záujem o fyzické odstránenie Černáka, aby sa pomstil za smrť kamaráta, bosa východoslovenského podsvetia Róberta Holuba. Podľa prokuratúry Černák s ďalšími ľuďmi zaškrtili obeť šnúrou z počítača. Gustáv Slivenský bol zavraždený v známom popradskom hoteli Gerlach. Popravu videl na vlastné oči muž považovaný za bosa popradského podsvetia Milan Reichel.

„Videl som ležať Slivenského na zemi. Videl som Čemiho, ako robí nejaké pohyby pri jeho hlave. Keď som sa priblížil a pozrel, tak som videl, že mu reže hlavu. Na to som zareagoval na Černáka, že preboha živého, čo ste to urobili. Tú hlavu položili do umývadla. Slivenského odtiaľto vyniesli a telo mali niekde zapáliť," prezradil v minulosti Reichel. Fanúšikovia mafiánskej tematiky si prídu na svoje vďaka filmu Miki, ktorého nakrúcanie je v plnom prúde. V kinách bude v roku 2024.



Milan Reichel - niekdajší mafiánsky bos Popradu. Zdroj: Emil Vasko

Pred pár dňami bola ukončená prvá fáza točenia. Miki (Milan Ondrík), pôvodným povolaním šofér autobusu, v sebe postupne objaví a aktivuje schopnosti na to, aby vybudoval jednu z najväčších a najobávanejších mafiánskych skupín v krajine. „Film MIKI je pre mňa príležitosťou priniesť divákom film o antihrdinovi, hlave organizovaného zločinu deväťdesiatych rokov. Navyše – čo sa vo filmovom svete cení – na základe skutočných udalostí,“ prezradil režisér snímky Jakub Kroner.

Autorom scenára je v Česku i na Slovensku oceňovaný scenárista Miro Šifra. Napísaniu scenára predchádzalo z jeho strany preštudovanie všetkých dostupných zdrojov. Dôležité boli aj informácie priamo od Mikuláša Černáka. „Miki sa narodil v susednej dedine, desať kilometrov odo mňa, takže veľmi presne poznám svet, v ktorom vyrastal. Počas covidu sme pretelefonovali dohromady desiatky hodín, niekoľkokrát som za ním bol aj osobne v Leopoldove. Myslím si, že počas toho pochopil, že nemá zmysel nič skrývať,“ povedal Šifra.

O Milanovi Ondríkovi je známe, že sa intenzívne venuje športu. Teraz budí v posilňovni pozornosť okolia nielen vymakaným telom, ale aj fúzikmi ako Černák. Zdroj: @cyrilpazitny

„Plne si uvedomujem, že som napísal film o mužovi, ktorý má prsty v smrti desiatok ľudí. Nechcel som pritom budovať kult jeho osobnosti ani jeho činy ospravedlňovať. Pristupoval som však k nemu bez predsudkov – chcel som totiž pochopiť, čo jeho príbeh hovorí o Slovensku, v ktorom som vyrastal aj ja sám.“ 90. roky sú už dnes históriou a zároveň ich mnohí majú v pamäti. Navyše majú svoje výrazné vizuálne špecifiká, čo kladie obrovské nároky na všetky zložky tvorivého i filmového štábu.

Producentmi filmu sú Zuzana Mistríková, Radovan Gerek a David Blümel. „Príbeh bývalého bosa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka je imanentnou súčasťou dejín Slovenska deväťdesiatych rokov. Rokov, v ktorých sa synonymom úspechu stala schopnosť presadiť sa za akúkoľvek cenu. V politike i mimo nej. A tí, čo sa bezškrupulózne vyškriabali na vrchol, sú na Slovensku už tri desaťročia predmetom obdivu. Stali sa ,vzormi'. Preto je o 90. rokoch potrebné hovoriť. Má v nich korene hlboká kríza dnešnej spoločnosti,“ uviedla producentka Mistríková.

