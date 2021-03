Pandémia koronavírusu dáva už všetkým poriadne zabrať. Mnohí prišli za posledný rok o príjem a viacerí nemôžu svoju prácu vykonávať pre zrušené kultúrne či športové podujatia. Rovnako už takmer rok sú zavreté divadlá, keď nerátame september 2020, keď sa dva týždne odohrali aspoň nejaké predstavenia. Kontakt s publikom a javisko nesmierne chýba aj herečke Zuzane Fialovej. Tá, keď môže, opakuje si doma texty hier, aby ich úplne nezabudla, no okrem toho sa zamestnáva aj inak. Podobne ako jej kolegyňa Mórová, aj ona začala pracovať vo sfére, s ktorou sa doteraz nikdy v živote nestretla.

Zuzana Fialová na archívnej snímke z detstva so svojimi rodičmi. Zdroj: Archív

„Naučila som sa veľkej trpezlivosti, naučila som sa robiť aj iné veci, aké som pred tým nerobila, rešpektovať to, že môj život nemám úplne v rukách, lebo nikdy som nebola veľký fatalista. Naučila som sa robiť aj inú prácu, ktorú robím. Pomáham mame vo firme a robím aj svoju prácu, keď sa dá. Sú dni, keď som aj smutná a sú dni, keď som spokojná, šťastná a svieti slnko,” prezradila nám Fialová. A čomu sa konkrétne vo firme venuje? „Je to akoby zásobovanie, odbremeňujem mamu, predsa len je už staršia. Má firmu a teraz jej v nej pomáham,” pokračovala Zuzana, ktorá si novú prácu pochvaľuje a priznala, že prvý raz robí niečo, čomu sa predtým nikdy nevenovala.

„To, že pomáham vo firme, je úplne mimo mojej typickej práce. Je to také zvláštne zodpovedné, ale som za to rada. Nehanbím sa za to, ale ani sa nepovyšujem, že robím niečo iné. Robím to pre mamu, nejde mi o peniaze,” dodala herečka, ktorá sa už však nevie dočkať divadla. „Keď sa raz toto všetko skončí, pôjdem do divadla a nezleziem z javiska najbližšie tri mesiace,” dodala.