Ako ďalšia sa v Extrémnych premenách pustila do boja s kilami Monika Pajtinková (32) z Trnavy. Ide o vydatú ženu, ktorá sa vyjedla až na 132 kíl. A obezita jej vážne bráni otehotnieť.

Monika je úspešná v práci, pôsobí v banke ako poradkyňa, kde má spokojnú klientelu, pretože je jedna z najlepších. Má milujúceho manžela a napriek obéznemu telu pôsobí sebavedomo a šťastne. Ale len na prvý pohľad. Nemôže mať totiž deti. Momentálne. Prekážkou je jej obezita a pridružené problémy. Monika váži 132 kíl, jej manžel s netradičným menom Prosper 60 kíl.

Monika Pajtinková (32) z Extrémnych premien sa vyjedla na 132 kíl. Zdroj: tv markíza

Obézna bola už od malička. Mama sa s tým však snažila všemožne bojovať, Moniku prihlásila na vzpieranie, chodila s ňou do fitnescentra. Keď mala Monika 18 rokov, zomrel jej brat. Mamu to zlomilo. Od toho momentu Monika už len priberala. Na svadbe vážila viac ako 140 kíl. Manžela na rukách preniesla cez prah ona. Obezitu neriešila, až kým nezistila, že pre ňu nemôže otehotnieť. Ako to napokon celé zvládne, uvidíte už dnes v šou Extrémne premeny o 20.30 hod. na Markíze.

