Čo región, to krásne hrady, zámky a gastro zážitky. Na obrazovky Televízie ta3 prichádza od 29. novembra séria dokumentov Chutné Česko, ktorou bude divákov sprevádzať moderátorka Simona Frantová. Aké tipy na výlety v Česku odporúča a aké recepty si milovníčka varenia priniesla z pracovnej cesty?

Už deväť rokov pripravujete reportáže zo sveta kultúry a prinášate zaujímavé rozhovory s umelcami. Divákov ta3 budete od 29. novembra sprevádzať sériou dokumentov Chutné Česko. Do ktorých končín nášho suseda ste sa s kamerou pozreli?

Chutné Česko bolo príjemným spestrením mojej doterajšej práce. Stretli sme sa vynikajúci tím kolegov – kameramani Tomáš Galambos, Ivan Popelár a strihač Peter Hudák, ktorí do dokumentov priniesli svoje nápady a kreativitu. Nakrúcať sme začali v Olomouckom kraji a pokračovali južnou a východnou Moravou, a nakoniec sme spoznali krásy južných Čiech. Videli sme romantické hrady a zámky, kultúrne pamiatky, historické monumenty, prírodné krásy, jaskyne, múzeá a tiež zaujímavé výstavy. Regióny Čiech a Moravy toho ponúkajú naozaj veľa, stačí si len vybrať.

Na obrazovky Televízie ta3 prichádza od 29. novembra séria dokumentov Chutné Česko, ktorou bude divákov sprevádzať moderátorka Simona Frantová. Zdroj: archív S.F.

S Moravou sa spája kvalitné víno a s Českou republikou všeobecne dobré pivo. Ako chutí česká gastronómia, čo zaujímavé ste mapovali?

Veľmi som sa potešila, keď som sa dozvedela, že súčasťou dokumentov bude aj česká gastronómia, pretože veľmi rada varím. Ako hovoríš, Česko je aj o kvalitnom víne a pive. Južné Čechy majú napríklad jeden z najväčších pivovarov, kde sme sa boli tiež pozrieť. V rámci regiónov sme mali možnosť zoznámiť sa so špecialitami a nahliadnuť do tajomstva českej kuchyne. Šéfkuchári priamo pred nami pripravovali rôzne tradičné recepty a ja som im pri tom pomáhala, alebo skôr zavadzala. Bola to veľmi milá skúsenosť. Verím, že inšpirujeme aj našich divákov.

Priniesli si si z Česka nejaký zaujímavý regionálny recept?

Priniesla som si ich niekoľko, pretože - čo región, to iný recept. Vyskúšala som si, ako sa robí špargľová panna cotta, ako sa pripravuje tatarák z olomouckých tvarôžkov. Klasický tatarák z mäsa alebo lososa poznám, ale o tomto som nikdy predtým ani len nepočula. Je to naozaj zaujímavá chuť, ale asi si na ňu treba aj zvyknúť. Najviac ma však inšpirovali frgále, u nás známe ako moravské koláče, aj keď to nie je úplne presný názov. Tento recept sa mi veľmi páčil a určite si nájdem čas vyskúšať ho aj doma. Neviem, či sa mi podarí tak dobre ako s pani kuchárkou, ale verím, že áno.

Pokračovanie na ďalšej strane