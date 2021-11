Podporiť dobrú vec neváhalo viacero markizákov, medzi ktorých patrí aj moderátorská stálica Kvetka. „Ja a môj manžel máme s našou dcérou veľmi otvorený a priateľský vzťah. No sú tam isté hranice, keď to dieťa musí vedieť, že my sme preňho nejaké autority, my sme tí rodičia. No musí vedieť i to, že my sme aj tí priatelia, ktorým sa môže zdôveriť. Nie je to jednoduché. Sama si hovorím, ako budú nastavené hranice,” prezradila Kvetka pre markiza.sk.

Kvetka Horváthová. Zdroj: Instagram/kvetkah

„Vždy sa dohadujeme s mužom, aby naša výchova bola jednotná, lebo aj to je dôležité. Bola by som rada, aby naše dieťa, keď bude riešiť akýkoľvek problém, sa nám nebálo zdôveriť. Mali by sme sa zastaviť a rozprávať sa, mali by sme si nájsť čas na rozhovor,” dodala.

