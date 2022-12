Mnohé známe tváre, ale aj bežní ľudia si to po sviatkoch namieria do fitka, aby vyšportovali zemiakové šaláty, koláče a iné vianočné dobroty. A medzi takých patrí aj Iveta Malachovská (57).

A dosť! To si zrejme povedala moderátorka Iveta Malachovská, ktorá sa rozhodla, že zatočí s vianočnými kilečkami navyše. Rozhodla sa rozhýbať svoje kosti. Ale pre ňu to nie je nič neobvyklé, keďže šport jej nikdy nebol cudzí.

,,Prajeme Vám pokojné a spokojné sviatky, verím, že sa Vám štedrý večer vydaril," napísala k fotke Iveta Malachovská. Zdroj: Instagram Iveta Malachovská

„Športovať ma baví celý život! A teraz po sviatkoch dvojnásobne. Inak stačí aj rýchla prechádzka, len sa treba hýbať. Majte pekný koniec roka, kdekoľvek sa hýbete,” zverila sa Malachovská na svojom profile na sociálnej sieti a priložila aj fotku zo športovej aktivity. Moderátorka Dámskeho klubu si to namierila do fitka a rovno na bežecký pás. A tam si dala poriadne do tela!

Prečítajte si tiež: