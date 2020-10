Adriana sa už dlhší čas venuje podnikaniu a najmä pečeniu. V markizáckej internetovej relácii Backstage prezradila redaktorke Lucii Hlaváčkovej, aké má plány.

Adriana Poláková Zdroj: Instagram

„Chcela by som mať penzión alebo kašieľ. Tak do 5 rokov ťa tam chcem mať ako hosťa. Ešte tak 2 - 3 roky budem robiť také to hľadanie vhodnej lokality. Nechcem, aby to bolo veľké. Tak 5 - 10 izieb max. No ešte si musím doplniť vzdelanie, má to ešte veľa stupienkov,“ prezradila odvážne plány brunetka.

