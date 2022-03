Hosťom štvrtkového Telerána bola trichologička Andrea Kuchtová, ktorá divákom radila, ako sa správne starať o vlasy, aby boli krásne a zdravé. Pri tejto príležitosti to moderátorovi Romanovi Juraškovi nedalo a vyskúšal si, ako by vyzeral s dlhým „három“.

Andrea, ktorá sa pýši nádhernou hustou hrivou pod zadok, porozprávala o najčastejších chybách, ktoré s vlasmi robíme. A keďže sa Roman nevedel na jej korunu krásy vynadívať, na chvíľu si jej vlasy požičal. Andrea sa predklonila a Juraško si aspoň na pár sekúnd vyskúšal, ako by vyzeral s takýmto „megahárom“. Pokojne by takto zapadol aj do skupiny The Kelly Family.

Roman Juraško si vyskúšal, ako by vyzeral s dlhým három. Zdroj: tv markíza

